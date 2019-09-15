В Госдуме оценили слова немецкого депутата о ситуации с газопроводом OPAL

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова главы германо-российской группы в немецком бундестаге, депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда, который выразил мнение, что решение по газопроводу OPAL носит политизированный характер.

«Безусловно, это заявление носит политический, а не экономический характер. Заявление депутата бундестага говорит о том, что даже в европейских парламентах понимают дискриминационность этой политической ситуации. Запрет на частичное прохождение через OPAL говорит о двух вещах. Во-первых, это исключительно политическое решение, потому что газ, который поставляют по трубе, дешевле... Во-вторых, это удар по экономике Европы, потому что более дорогой СПГ из Америки приводит к подорожанию себестоимости продукции и неконкурентности европейских товаров», — заявил парламентарий.

Депутат не исключил пересмотра решения в суде и отметил, что в этом вопросе большую роль может сыграть поддержка Германии, которая напрямую заинтересована в поставках российского газа.

«Я рассчитываю, что суд, в который пойдёт «Газпром», услышит, что здесь нет никаких политических дискриминаций для Европы... «Газпром» готовит документы для подачи жалобы, и все рассчитывают, что нормальный, рыночный взгляд восторжествует», — добавил Ананских.

Ранее Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL призвано частично вытеснить Россию с рынка газа и дискредитировать страну как поставщика голубого топлива.