Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.

«На сегодняшний день закачали газа всего лишь 13,8 млрд кубов, а населению Украины рассказывают, что закачали 17,8 млрд», — заявил он.

По его словам, в Киеве надеются, что зима будет тёплая и что Россия не отключит газ.

Как утверждает Журавко, за пять лет на капитальный ремонт и техническое обслуживание украинской ГТС выделяются минимальные средства.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.