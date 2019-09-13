Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа

Короткая ссылка
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
  • РИА Новости

«На сегодняшний день закачали газа всего лишь 13,8 млрд кубов, а населению Украины рассказывают, что закачали 17,8 млрд», — заявил он.

По его словам, в Киеве надеются, что зима будет тёплая и что Россия не отключит газ.

Как утверждает Журавко, за пять лет на капитальный ремонт и техническое обслуживание украинской ГТС выделяются минимальные средства.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить