Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

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Франция предложила Еврогруппе создать в Европейском союзе государственную цифровую валюту.
Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
  • Reuters
  • © Bogdan Cristel

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя французского Минфина.

Отмечается, что вместе с этим было предложено «запретить использование в ЕС криптовалюты от Facebook (Libra) с целью защиты своего финансового суверенитета».

Уточняется, что соответствующее предложение уже вынесено на заседание Еврогруппы и «будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне».

Ранее глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.

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