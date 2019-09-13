Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
- Reuters
- © Bogdan Cristel
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя французского Минфина.
Отмечается, что вместе с этим было предложено «запретить использование в ЕС криптовалюты от Facebook (Libra) с целью защиты своего финансового суверенитета».
Уточняется, что соответствующее предложение уже вынесено на заседание Еврогруппы и «будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне».
Ранее глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.
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