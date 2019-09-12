В Удмуртии намерены направить более 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса
- Ижевск, Удмуртия
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Мы показываем достаточно высокий рост по налогам от малого и среднего предпринимательства. И это является нашим главным аргументом в федеральном правительстве», — заявил первый заместитель председателя правительства региона Александр Свинин.
Из указанной суммы 324 млн рублей дополнительно направило федеральное правительство. Остальные средства будут аккумулированы в гарантийном и микрофинансовом фондах.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Корпорация МСП представила меры поддержки новгородским предпринимателям.