В Удмуртии намерены направить более 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса

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В Удмуртии планируют направить более 1 млрд рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году.
В Удмуртии намерены направить более 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы показываем достаточно высокий рост по налогам от малого и среднего предпринимательства. И это является нашим главным аргументом в федеральном правительстве», — заявил первый заместитель председателя правительства региона Александр Свинин.

Из указанной суммы 324 млн рублей дополнительно направило федеральное правительство. Остальные средства будут аккумулированы в гарантийном и микрофинансовом фондах.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Корпорация МСП представила меры поддержки новгородским предпринимателям.

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