В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов

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Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
  • РИА Новости

«Как я и говорил в одном интервью летом, изменение ставки на 50 базисных пунктов — оно может быть обосновано только очень значительным изменением прогноза по инфляции», — цитирует его РИА Новости.

6 сентября Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 б.п. — до 7% годовых. 

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России.

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