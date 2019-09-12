В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
- РИА Новости
«Как я и говорил в одном интервью летом, изменение ставки на 50 базисных пунктов — оно может быть обосновано только очень значительным изменением прогноза по инфляции», — цитирует его РИА Новости.
6 сентября Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 б.п. — до 7% годовых.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России.