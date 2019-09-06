Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки ЦБ до 7%

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора снизить ключевую ставку до 7% годовых и уменьшить прогноз по инфляции в 2019 году до 4—4,5%.
Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки ЦБ до 7%
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что в последние годы в России не наблюдается значительных скачков инфляции.

«Последние три года это всё-таки достаточно умеренные темпы роста в целом. Конечно, по группам товаров такие скачки бывают, и мы видим по плодоовощным товарам до сих пор остаются то большие падения, то большой рост», — приводит заявление Набиуллиной в ходе пресс-конференции РИА Новости.

Тем не менее, по её словам, Центробанк не видит необходимости проводить политику «резкой дезинфляции» при инфляции на уровне 4%.

«Но в целом инфляция сейчас находится вблизи 4%, поэтому нет необходимости делать какие-то такие достаточно большие шаги, которые мы делали, когда, например, проводили политику по резкой дезинфляции, по переходу от двузначных цифр инфляции к однозначным», — уточнила Набиуллина.

Ранее Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. — до 7% годовых. 

В конце июля после прошлого снижения ЦБ ключевой ставки эксперт Максим Ковязин в беседе с газетой «Известия» отметил, что некоторые банки сработали на опережение и улучшили свои предложения для клиентов по кредитам и депозитам.

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