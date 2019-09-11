В Башкирии внесут поправки в бюджет на 2019 год

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На первом пленарном заседании депутаты башкирского Госсобрания внесут поправки в республиканский бюджет на 2019 год, сообщает «Реальное время».
В Башкирии внесут поправки в бюджет на 2019 год
  • РИА Новости

Документ получил поддержку парламентского комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Такое решение принято в связи с тем, что доходы выросли почти на 8,3 млрд рублей, расходы — на 8 млрд рублей.

Основная часть дополнительных поступлений сформирована собственными расходами (5,59 млрд рублей). Безвозмездные поступления из федерального бюджета — 2,3 млрд рублей. Средства направят на покрытие расходных обязательств по приоритетным для региона направлениям.

«После всех уточнений объём бюджета Башкортостана составит 196,5 млрд рублей по доходам и 222,9 млрд рублей по расходам. Дефицит на текущий год заложен в размере 26,4 млрд рублей», — заявил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области внесли поправки в бюджет на 2019 год.

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