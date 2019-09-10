Эксперт оценил сообщения об отрицательном госдолге России

Главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля и ушёл в отрицательную зону, что стало возможным благодаря рекордным резервам, которые покрыли долг государства.

«Россия является страной, у которой объём накоплений превышает объём чистого долга. В таких обстоятельствах Россия имеет наилучшие стартовые позиции в случае массовых экономических потрясений в мире», — заявил он.

В свою очередь, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News отметил, что если заёмщик может одномоментно погасить долги, то это означает, что с государственными финансами всё нормально.

«Это также означает, что у нас хорошая макроэкономическая стабильность, и мы это сделали на фоне снижения цен на нефть и санкций», — добавил Разуваев.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, отсутствие чистого долга отражает уникальность России среди рынков развивающихся стран.