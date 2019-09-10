СМИ: У России не осталось чистого госдолга

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Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля и ушёл в отрицательную зону, что стало возможным благодаря рекордным резервам, которые покрыли долг государства, пишет РБК.

Как отмечает издание, если бы стране понадобилось немедленно погасить долги, это бы удалось сделать за счёт одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Подчёркивается, что санкции и цены на нефть заставили правительство «копить запасы на чёрный день и соблюдать жёсткую долговую дисциплину».

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, отсутствие чистого долга отражает уникальность России среди рынков развивающихся стран.

Ранее палата представителей конгресса Соединённых Штатов одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении госдолга России.

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