СМИ: У России не осталось чистого госдолга
Как отмечает издание, если бы стране понадобилось немедленно погасить долги, это бы удалось сделать за счёт одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.
Подчёркивается, что санкции и цены на нефть заставили правительство «копить запасы на чёрный день и соблюдать жёсткую долговую дисциплину».
По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, отсутствие чистого долга отражает уникальность России среди рынков развивающихся стран.
Ранее палата представителей конгресса Соединённых Штатов одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении госдолга России.