Московский финансовый форум пройдёт 12—13 сентября

Московский финансовый форум пройдёт в российской столице 12—13 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В рамках форума обсудят в том числе вопросы материального обеспечения мер поддержки, реализуемых в рамках Стратегии пространственного развития России.

13 сентября пройдёт тематическая сессия Мосфинфорума «Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития». В дискуссии примут участие руководители проектных офисов и HR-служб «Северстали», «Ростелекома», МТС, Сибура, SAP, Ростеха, ГК «Российский экспортный центр», PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, а также Strategic Business Partner.

Также в сессии поучаствуют представители НИУ ВШЭ, РАНХиГСа, Центра стратегических разработок, Счётной палаты, Министерства экономического развития России, АНО «Россия — страна возможностей», МГУ им. Ломоносова.

В том числе примут участие замглавы Центробанка Руслан Вестеровский, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, заместитель министра финансов России Юрий Зубарев.

Модератором сессии выступит директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.