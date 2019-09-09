Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17 — 19 сентября

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Тюменский нефтегазовый форум будет проходить с 17 по 19 сентября в столице региона, сообщает kp.ru.
Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17 — 19 сентября
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Для нас всегда было главным эффектом проведения такого форума не количество заключённых в день контрактов, а длинный шлейф, эффект, который получала наша промышленность», — заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что если по итогам 2017 года объём закупленной продукции у тюменских машиностроителей был около 57 млрд рублей, то в 2018 году — уже 90 млрд, а по итогам первого полугодии 2019-го — 57 млрд.

В рамках форума внедрят новый формат мероприятий — технологические дни. Участники смогут представить экспертному совету свои проекты, разработки и технологии.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что форум «Сделано в Удмуртии» будет проходить 24—25 октября в Ижевске.

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