«Нафтогаз» назвал приятным сюрпризом решение суда ЕС по OPAL

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко приветствовал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL.

«Решение Европейского суда о неправомерности снятия ограничений на использование газопровода OPAL, который является продолжением «Северного потока», стало приятным сюрпризом», — написал он в Facebook.

Ранее суд отменил решение Еврокомиссии, расширяющее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода, как нарушающее принцип энергетической солидарности.

В Минэнерго Польши заявили, что это доказывает «легитимность польских обвинений и эффективность польской администрации».

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL. До этого компания имела право на загрузку 50%.