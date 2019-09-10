«Нафтогаз» назвал приятным сюрпризом решение суда ЕС по OPAL

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Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко приветствовал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL.
«Нафтогаз» назвал приятным сюрпризом решение суда ЕС по OPAL
  • РИА Новости

«Решение Европейского суда о неправомерности снятия ограничений на использование газопровода OPAL, который является продолжением «Северного потока», стало приятным сюрпризом», — написал он в Facebook.

Ранее суд отменил решение Еврокомиссии, расширяющее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода, как нарушающее принцип энергетической солидарности.

В Минэнерго Польши заявили, что это доказывает «легитимность польских обвинений и эффективность польской администрации». 

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL. До этого компания имела право на загрузку 50%.

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