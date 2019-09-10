Сбербанк ввёл опцию пополнения карты с карт других банков
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«Теперь клиенты могут мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт российских банков на карты Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — цитирует РИА Новости сообщение банка.
Уточняется, что комиссия за перевод составляет 1,2%.
21 августа сообщалось, что платёжная система MasterCard рассматривает возможность запуска в России сервиса перевода денежных средств за границу по номеру телефона.