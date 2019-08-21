MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона

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Международная платёжная система MasterCard изучает возможность запуска в России сервиса денежных переводов за границу по номеру телефона, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
MasterСard работает над переводами из России за рубеж по номеру телефона
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, перевод средств по номеру телефона в пределах России MasterCard запустила весной 2018 года.

В 2019 году о возможности осуществлять мгновенные переводы по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона в страны СНГ и ближнего зарубежья объявил Сбербанк.

Денежные переводы по номеру телефона между российскими банками доступны в рамках системы быстрых платежей ЦБ. Максимальная сумма составляет 600 тыс. рублей, при этом участники могут устанавливать дополнительные лимиты.

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