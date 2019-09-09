Эксперт прокомментировал заявление Миллера по переговорам с Украиной по газу

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Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера по переговорам с Украиной по газу.
Эксперт прокомментировал заявление Миллера по переговорам с Украиной по газу
  • РИА Новости

«Мы пытаемся выйти на новое транзитное соглашение, несмотря на то что заканчиваем строительство проекта «Северный поток — 2», — сказал Суздальцев.

По его словам, «Газпрому» в любом случае нужно иметь транзитный договор с Киевом, чтобы обеспечить выполнение своих соглашений на поставку газа со странами Евросоюза.

Как отметил эксперт, надо понимать и то, что если у Украины не будет транзитного газа, то не будет газа и в самой стране.

«Поскольку в такой ситуации не будет и реверса, который представляет собой перепродажу европейцами российского газа», — добавил он.

Ранее Миллер заявил, что поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News оценил предстоящие трёхсторонние переговоры по газу между представителями России, Украины и ЕС.

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