Эксперт прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу
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«Решения всех вопросов ожидать, наверное, не стоит. Я думаю, что это будет определение позиции сторон, учитывая, что украинская делегация должна быть представлена новыми людьми», — заявил он.
Как прогнозирует эксперт, на второй-третьей встрече стороны могут прийти к компромиссу.
«Основным вопросом предстоящих трёхсторонних переговоров по газу будет транзит в 2020 году», — пояснил Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Он не исключил, что будет заключён зимний пакет, который использовался до этого.
Ранее в Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной. Трёхсторонняя встреча состоится 19 сентября.