Эксперт прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу.

«Решения всех вопросов ожидать, наверное, не стоит. Я думаю, что это будет определение позиции сторон, учитывая, что украинская делегация должна быть представлена новыми людьми», — заявил он.

Как прогнозирует эксперт, на второй-третьей встрече стороны могут прийти к компромиссу.

«Основным вопросом предстоящих трёхсторонних переговоров по газу будет транзит в 2020 году», — пояснил Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он не исключил, что будет заключён зимний пакет, который использовался до этого.

Ранее в Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной. Трёхсторонняя встреча состоится 19 сентября.