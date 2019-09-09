Эксперт прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу.
Эксперт прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу
  • © РИА Новости

«Решения всех вопросов ожидать, наверное, не стоит. Я думаю, что это будет определение позиции сторон, учитывая, что украинская делегация должна быть представлена новыми людьми», — заявил он.

Как прогнозирует эксперт, на второй-третьей встрече стороны могут прийти к компромиссу.

«Основным вопросом предстоящих трёхсторонних переговоров по газу будет транзит в 2020 году», — пояснил Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он не исключил, что будет заключён зимний пакет, который использовался до этого.

Ранее в Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной. Трёхсторонняя встреча состоится 19 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить