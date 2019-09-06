В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ до 7%
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- РИА Новости
«Наше государство стремится к понижению процентной ставки, и это хорошая новость», — заявил он.
Как отметил Кривоносов, постепенные действия ЦБ — правильные, их можно только поддержать.
По мнению депутата, ставку нужно снижать и дальше.
Ранее главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с URA.RU выразил мнение, что эффект от нынешнего снижения проявится с конца 2019 года.