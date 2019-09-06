В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ до 7%

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.
В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ до 7%
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Наше государство стремится к понижению процентной ставки, и это хорошая новость», — заявил он.

Как отметил Кривоносов, постепенные действия ЦБ — правильные, их можно только поддержать.

По мнению депутата, ставку нужно снижать и дальше.

Ранее главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с URA.RU выразил мнение, что эффект от нынешнего снижения проявится с конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить