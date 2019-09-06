В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ до 7%

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.

«Наше государство стремится к понижению процентной ставки, и это хорошая новость», — заявил он.

Как отметил Кривоносов, постепенные действия ЦБ — правильные, их можно только поддержать.

По мнению депутата, ставку нужно снижать и дальше.

Ранее главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с URA.RU выразил мнение, что эффект от нынешнего снижения проявится с конца 2019 года.