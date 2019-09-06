Эксперт прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ до 7%

Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с «Известиями» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.

«Когда в стране происходит смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки, деньги становятся дешевле и финансовые организации реагируют на это созданием новых банковских продуктов — снижают ставки по депозитам и кредитам», — заявил он.

Как отметил эксперт, снижение ставки оказывает влияние и на спрос, который повышается, поскольку цены плавно снижаются.

Со своей стороны, главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с URA.RU выразил мнение, что эффект от нынешнего снижения проявится с конца 2019 года.

«Но большая часть придётся на следующий», — полагает он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора снизить ключевую ставку до 7% годовых и уменьшить прогноз по инфляции в 2019 году до 4—4,5%.