Эксперт рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока
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- РИА Новости
«Подобного рода форумы способствуют большей узнаваемости Дальнего Востока, повышению его имиджа, так как озвучиваются подробные параметры развития, открывается возможность представить регион инвесторам», — заявил он.
По его словам, очень важен факт проведения форумов на территориях, где планируется выделение бюджетных ассигнований и реализация инвестпроектов, где есть программа по дальнейшему развитию и идут дискуссии.
Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока.