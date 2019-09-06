Эксперт рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока

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Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении Восточного экономического форума для имиджа Дальнего Востока.
Эксперт рассказал о значении ВЭФ для имиджа Дальнего Востока
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Подобного рода форумы способствуют большей узнаваемости Дальнего Востока, повышению его имиджа, так как озвучиваются подробные параметры развития, открывается возможность представить регион инвесторам», — заявил он.

По его словам, очень важен факт проведения форумов на территориях, где планируется выделение бюджетных ассигнований и реализация инвестпроектов, где есть программа по дальнейшему развитию и идут дискуссии.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока.

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