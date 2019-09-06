На ВЭФ-2019 подписано более 270 договоров на сумму свыше 3,4 трлн рублей
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- РИА Новости
«На форуме подписано соглашений более 270 на сумму свыше 3,4 трлн рублей», — заявил он на итоговой пресс-конференции.
Трутнев уточнил, что точная сумма подписанных документов пока подводится.
Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил мнение, что ВЭФ играет важную роль для устойчивого развития России.