На ВЭФ-2019 подписано более 270 договоров на сумму свыше 3,4 трлн рублей

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Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписали более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей, сообщил вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На ВЭФ-2019 подписано более 270 договоров на сумму свыше 3,4 трлн рублей
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«На форуме подписано соглашений более 270 на сумму свыше 3,4 трлн рублей», — заявил он на итоговой пресс-конференции.

Трутнев уточнил, что точная сумма подписанных документов пока подводится.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил мнение, что ВЭФ играет важную роль для устойчивого развития России.

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