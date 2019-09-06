На ВЭФ-2019 подписано более 270 договоров на сумму свыше 3,4 трлн рублей

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписали более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей, сообщил вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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РИА Новости

«На форуме подписано соглашений более 270 на сумму свыше 3,4 трлн рублей», — заявил он на итоговой пресс-конференции. Трутнев уточнил, что точная сумма подписанных документов пока подводится. Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил мнение, что ВЭФ играет важную роль для устойчивого развития России.