Сахалинская область представила свой павильон на ВЭФ-2019

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил павильон региона на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума, сообщает kp.ru.

Презентационная площадка разделена на зоны. Сектор «Экономика и инвестиции» посвящён потенциалу области. В частности, регион занял первое место в Дальневосточном федеральном округе по уровню объёма валового регионального продукта на душу населения, объёму внешнеторгового оборота и накопленных иностранных инвестиций.

Также представлены зоны «Нефтегазовый комплекс» и «Туризм и отдых».

В 2018 году сахалинский павильон был признан лучшим на выставке.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.