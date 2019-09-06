Сахалинская область представила свой павильон на ВЭФ-2019
- РИА Новости
Презентационная площадка разделена на зоны. Сектор «Экономика и инвестиции» посвящён потенциалу области. В частности, регион занял первое место в Дальневосточном федеральном округе по уровню объёма валового регионального продукта на душу населения, объёму внешнеторгового оборота и накопленных иностранных инвестиций.
Также представлены зоны «Нефтегазовый комплекс» и «Туризм и отдых».
В 2018 году сахалинский павильон был признан лучшим на выставке.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.