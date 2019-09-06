СМИ: Средний лимит по кредитным картам в России сократился на 6% в мае — июне

Средний лимит по кредитным картам в России сократился на 6% и составил 54,5 тыс. рублей в мае — июне 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику бюро «Эквифакс» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Одновременно с этим количество новых выданных карт с таким функционалом увеличилось на 10% — до 3 млн.

Как заявил гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин, также зафиксирован рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%.

В банках из топ-30, со своей стороны, рассказали, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, включая карты, и никаких кризисных явлений не наблюдают.

Ранее политолог Дмитрий Захаров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с просроченной задолженностью по кредитам в России.