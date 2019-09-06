СМИ: Средний лимит по кредитным картам в России сократился на 6% в мае — июне
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- РИА Новости
Одновременно с этим количество новых выданных карт с таким функционалом увеличилось на 10% — до 3 млн.
Как заявил гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин, также зафиксирован рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%.
В банках из топ-30, со своей стороны, рассказали, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, включая карты, и никаких кризисных явлений не наблюдают.
Ранее политолог Дмитрий Захаров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с просроченной задолженностью по кредитам в России.