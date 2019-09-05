В Сеуле предлагают создать совместный с Россией инвестфонд
- © Robin Hausmann/imageBROKER.com
- globallookpress.com
«Я хочу предложить учредить совместный южнокорейско-российский инвестиционный фонд, особенно в области комплектующих материалов и оборудования», — заявил он.
По его мнению, фонд поможет развитию отрасли комплектующих, оборудования и материалов.
Также он заявил, что Сеул надеется на завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года.
«Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы сможем завершить данные переговоры. Это наша цель», — заявил Хон Намги.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.