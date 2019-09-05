В Сеуле предлагают создать совместный с Россией инвестфонд 

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Вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума сообщил, что выступит с предложением о создании южнокорейско-российского инвестиционного фонда.
В Сеуле предлагают создать совместный с Россией инвестфонд 
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«Я хочу предложить учредить совместный южнокорейско-российский инвестиционный фонд, особенно в области комплектующих материалов и оборудования», — заявил он.

По его мнению, фонд поможет развитию отрасли комплектующих, оборудования и материалов.

Также он заявил, что Сеул надеется на завершение переговоров по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года. 

«Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы сможем завершить данные переговоры. Это наша цель», — заявил Хон Намги.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.

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