Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказал о перспективах сотрудничества с Индией
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По его словам, после приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди на Восточный экономический форум регион ожидает скачкообразного роста индийских инвестиций.
«Мы это ощутили ещё даже до его приезда. Многие решения уже обсуждаются с точки зрения реализации проектов, уже подписан ряд соглашений», — заявил Козлов.
Как отметил министр, в том числе обсуждались вопросы коммуникаций, транспортной доступности, чтобы летать в Индию не только через Москву, но и через Владивосток.
«Это очень важно для столицы Дальнего Востока, который является основой многих инвестпроектов», — добавил он.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.