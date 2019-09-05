Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказал о перспективах сотрудничества с Индией

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах сотрудничества с Индией.

По его словам, после приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди на Восточный экономический форум регион ожидает скачкообразного роста индийских инвестиций.

«Мы это ощутили ещё даже до его приезда. Многие решения уже обсуждаются с точки зрения реализации проектов, уже подписан ряд соглашений», — заявил Козлов.

Как отметил министр, в том числе обсуждались вопросы коммуникаций, транспортной доступности, чтобы летать в Индию не только через Москву, но и через Владивосток.

«Это очень важно для столицы Дальнего Востока, который является основой многих инвестпроектов», — добавил он.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.