Эксперт оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.

«Индия на текущий момент — одна из самых быстрорастущих стран с точки зрения потребления энергии, и по всем ожиданиям после 2025 года она будет устойчиво обходить Китай как по темпам прироста, так и по абсолютному объёму потребления энергии», — заявил он.

Как считает Белогорьев, для российских экспортёров открываются довольно большие ниши, но стоит учитывать ряд особенностей индийского рынка.

По мнению эксперта, можно выделить два ключевых направления двустороннего энергетического сотрудничества. Это экспорт и встраивание российско-индийских компаний в общие производственные цепочки поставок в третьи страны.

«Индия очень удобно географически расположена, поэтому перспективы сотрудничества выглядят интересно», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провёл встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего переговоры прошли в широком формате с участием делегаций обоих государств.