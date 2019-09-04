Форум предпринимателей Якутии пройдёт 18—20 сентября
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Представители власти, бизнеса и эксперты обсудят реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Также будут затронуты проблема нелегального бизнеса, участие бизнеса в закупках, вопросы социального предпринимательства и другие темы.
Деловая программа предусматривает более 30 мероприятий. Кроме того, запланированы биржа контактов, квест-игра, промоакции.
Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.