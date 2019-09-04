В рамках ВЭФ-2019 прошла сессия Генпрокуратуры «Особые экономические зоны»

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В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия Генпрокуратуры «Особые экономические зоны», участники которой обсудили формы и способы реализации надзорных полномочий в сфере возмещения задолженностей лицам, предоставляющим товары и услуги по государственным и муниципальным контрактам.
В рамках ВЭФ-2019 прошла сессия Генпрокуратуры «Особые экономические зоны»
  • РИА Новости

«За четыре года благодаря принятым мерам прокурорского реагирования погашена задолженность перед предпринимателями в сумме почти 133 млрд рублей, в том числе на Дальнем Востоке — порядка 10 млрд рублей», — заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генпрокуратуры Артём Кононенко.

В первые шесть месяцев 2019 года ликвидированы долги перед бизнесом в размере более 13 млрд рублей, в том числе в ДФО — 1,7 млрд рублей.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.

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