На ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края

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На Восточном экономическом форуме заработал павильон Хабаровского края, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
На ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края
  • РИА Новости

Он установлен на «Улице Дальнего Востока». Слоган — «Край высоких технологий».

Павильон оформлен в стиле Амурских столбов. Его тематические зоны демонстрируют инвестиционную привлекательность таких направлений, как туризм, промышленность, сельское хозяйство.

«Мы создаём «Улицу Дальнего Востока» в пятый раз, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток и почему в него верим», — заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.

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