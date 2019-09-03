На ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края

На Восточном экономическом форуме заработал павильон Хабаровского края, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Он установлен на «Улице Дальнего Востока». Слоган — «Край высоких технологий».

Павильон оформлен в стиле Амурских столбов. Его тематические зоны демонстрируют инвестиционную привлекательность таких направлений, как туризм, промышленность, сельское хозяйство.

«Мы создаём «Улицу Дальнего Востока» в пятый раз, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток и почему в него верим», — заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.