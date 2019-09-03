Интерактивная площадка Генпрокуратуры откроется в рамках ВЭФ 4 сентября

Генпрокуратура России впервые откроет собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума. Она будет работать с 4 по 6 сентября.

В первый день пройдут сессии по вопросам защиты прав представителей делового сообщества.

Участники сессии «Особые экономические зоны» обсудят, в частности, практику защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

В сессии «Безбарьерная среда» примут участие заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв, начальник Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры России Юрий Карапетян и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В ходе сессии «Бизнес в цифре» начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры России Олег Инсаров, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и ПАО «Ростелеком» расскажут в том числе о роли надзорного ведомства в реализации программы «Цифровая экономика».

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.