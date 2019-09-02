В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум

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В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате — 300-летию российского горного и промышленного надзора. История службы неразрывно связана с историей развития промышленности нашей страны, укреплением её сырьевого и энергетического потенциала», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В форуме участвуют 180 отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Запланированы специализированные выставки и деловые мероприятия.

Ранее в Амурской области рассказали о подготовке к участию в Восточном экономическом форуме.

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