В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум

В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате — 300-летию российского горного и промышленного надзора. История службы неразрывно связана с историей развития промышленности нашей страны, укреплением её сырьевого и энергетического потенциала», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В форуме участвуют 180 отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Запланированы специализированные выставки и деловые мероприятия.

Ранее в Амурской области рассказали о подготовке к участию в Восточном экономическом форуме.