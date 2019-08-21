В Амурской области рассказали о подготовке к участию в ВЭФ-2019

В Амурской области рассказали о подготовке к участию в Восточном экономическом форуме, передаёт kp.ru.

На данный момент павильон готов на 70%. Завершена сборка металлического каркаса и черновая отделка.

«Сегодня в павильоне заканчивают покраску стен и укладку пола. Конструкцию будут использовать несколько лет, обновляя часть деталей и концепцию. Это позволит нам сэкономить ресурсы и время застройки. В прошлом году мы также перестраивали павильон, который возводили на ВЭФ-2017», — заявил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Первый этаж посвящён газохимической отрасли, на втором установят медиафасад, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации «Благовещенск — Хэйхэ».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.