Цена на нефть Brent снижается

Мировая нефть торгуется разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,07%, составив $55,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре уменьшились на 0,39% — до $59,02 за баррель.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления.

В начале августа эксперт Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад МВФ, в котором говорится, что падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.