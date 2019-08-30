Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается

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Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается
  • РИА Новости

«Предложения, наделяющие граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги, в настоящее время прорабатываются Минэкономразвития исключительно в рабочем порядке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о дискуссии внутри министерства.

Там также проинформировали, что в случае принятия положительного решения о целесообразности процедуры предложение будет представлено на публичное обсуждение.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков.

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