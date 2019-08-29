В Удмуртии рассказали о поддержке сельхозпредприятий в условиях ЧС
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Сейчас мы максимально раздаём несвязанную поддержку. Всё, что будет не востребовано в конце октября, в начале ноября будет дополнительно распределено сельхозтоваропроизводителям, которые уже заявились», — рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.
Ранее TagilCity.ru сообщал, что в Свердловской области заявили о снижении доли некачественной сельскохозяйственной продукции.