В Удмуртии рассказали о поддержке сельхозпредприятий в условиях ЧС

Сельскохозяйственные предприятия в Удмуртии могут получить поддержку от региона в условиях чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Сейчас мы максимально раздаём несвязанную поддержку. Всё, что будет не востребовано в конце октября, в начале ноября будет дополнительно распределено сельхозтоваропроизводителям, которые уже заявились», — рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что в Свердловской области заявили о снижении доли некачественной сельскохозяйственной продукции.