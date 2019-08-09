В Свердловской области заявили о снижении доли некачественной сельскохозяйственной продукции

Доля некачественной сельскохозяйственной продукции в Свердловской области составила 27%, заявила заместитель главы регионального управления Россельхознадзора Наталья Банникова на пресс-конференции. Об этом сообщает TagilCity.ru.

РИА Новости

Для оценки качества используется продукция производителей, отбираются образцы из торговых сетей. Исследования проходят в рамках государственного федерального мониторинга. В 2018 году доля некачественной продукции достигала 40%. Показатель удалось улучшить за счёт внедрения системы электронной ветеринарной сертификации. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства.