В Свердловской области заявили о снижении доли некачественной сельскохозяйственной продукции

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Доля некачественной сельскохозяйственной продукции в Свердловской области составила 27%, заявила заместитель главы регионального управления Россельхознадзора Наталья Банникова на пресс-конференции. Об этом сообщает TagilCity.ru.
В Свердловской области заявили о снижении доли некачественной сельскохозяйственной продукции
  • РИА Новости

Для оценки качества используется продукция производителей, отбираются образцы из торговых сетей. Исследования проходят в рамках государственного федерального мониторинга.

В 2018 году доля некачественной продукции достигала 40%. Показатель удалось улучшить за счёт внедрения системы электронной ветеринарной сертификации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства.

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