Власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о господдержке сельского хозяйства, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Инициативы должны исходить от самих предпринимателей и местной власти. А мы со своей стороны будем подстраивать под них нашу нормативную базу. Я всегда говорю, что нормативная база — не догма», — заявил он.

По его словам, нормативная база отражает текущее состояние дел и всегда будет изменяться, чтобы подстроиться под нужны экономики.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали приём заявок на получение грантов производителям сыра.