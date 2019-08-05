Власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства
- РИА Новости
«Инициативы должны исходить от самих предпринимателей и местной власти. А мы со своей стороны будем подстраивать под них нашу нормативную базу. Я всегда говорю, что нормативная база — не догма», — заявил он.
По его словам, нормативная база отражает текущее состояние дел и всегда будет изменяться, чтобы подстроиться под нужны экономики.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали приём заявок на получение грантов производителям сыра.