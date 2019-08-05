Власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о господдержке сельского хозяйства, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства
  • РИА Новости

«Инициативы должны исходить от самих предпринимателей и местной власти. А мы со своей стороны будем подстраивать под них нашу нормативную базу. Я всегда говорю, что нормативная база — не догма», — заявил он.

По его словам, нормативная база отражает текущее состояние дел и всегда будет изменяться, чтобы подстроиться под нужны экономики.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали приём заявок на получение грантов производителям сыра.

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