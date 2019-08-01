В Подмосковье начали приём заявок на получение грантов производителям сыра

В Московской области начали принимать заявки на получение грантов на поддержку производителей сыра и грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, для сыроваров в 2019 году предусмотрено 100 млн рублей. Максимальный размер поддержки составляет 35 млн рублей (не более 60% затрат по проекту).

Документы принимаются до 27 августа.

Ранее портал RIA56 сообщал, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности экспортировали товары на общую сумму более $50,9 млн за первые шесть месяцев 2019 года.