Объём инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 19,5% в первом полугодии

Объём инвестиций в основной капитал в Москве в первые шесть месяцев 2019 года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 946 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, с 2010 по 2018 год инвестиции в основной капитал в городе выросли в сопоставимых ценах более чем вдвое.

«На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России», — отметил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд по итогам 2018 года.