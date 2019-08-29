Объём инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 19,5% в первом полугодии
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Как заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, с 2010 по 2018 год инвестиции в основной капитал в городе выросли в сопоставимых ценах более чем вдвое.
«На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России», — отметил он.
Ранее «Реальное время» сообщало, что внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд по итогам 2018 года.