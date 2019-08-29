Эксперт прокомментировал прогноз Минэкономразвития по курсу доллара

Короткая ссылка
Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
Эксперт прокомментировал прогноз Минэкономразвития по курсу доллара
  • РИА Новости

«Прогнозы Минэкономразвития как раз указывают на внутренние источники роста, это не просто математическая модель, а долгосрочная стратегия», — заявил он.

По его мнению, курс России на дедолларизацию и переход внешней торговли в национальные валюты — дополнительные инструменты в общей стратегии Москвы, которые уже неплохо себя зарекомендовали.

Как считает Масленников, вместе со внутренними ресурсами они позволят России пройти глобальный кризис без серьёзных потрясений.

Минэкономразвития считает, что доллар может превысить 70 рублей только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить