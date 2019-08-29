Эксперт прокомментировал прогноз Минэкономразвития по курсу доллара

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

«Прогнозы Минэкономразвития как раз указывают на внутренние источники роста, это не просто математическая модель, а долгосрочная стратегия», — заявил он.

По его мнению, курс России на дедолларизацию и переход внешней торговли в национальные валюты — дополнительные инструменты в общей стратегии Москвы, которые уже неплохо себя зарекомендовали.

Как считает Масленников, вместе со внутренними ресурсами они позволят России пройти глобальный кризис без серьёзных потрясений.

Минэкономразвития считает, что доллар может превысить 70 рублей только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.