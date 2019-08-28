Делегация Корпорации МСП провела выездную сессию в Калмыкии

Делегация Корпорации МСП провела выездную стратегическую сессию в Калмыкии, а также приняла участие в презентации трёх инвестиционных проектов, передаёт «Газета.Ru».

«Общий объём инвестиций в проекты может составить более 1 млрд рублей», — заявили в корпорации.

Проекты предусматривают строительство сети из семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, покупку автотранспорта для организации геодинамических наблюдений при разработке месторождений углеводородного сырья, приобретение технического оборудования для дистанционного мониторинга ситуации на объектах охраны.

Как отметил глава корпорации Александр Браверман, общий объём выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на данный момент достиг 50,7 млн рублей, что позволило малым и средним предприятиям привлечь 285,7 млн рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.

Ранее, как сообщала НСН, начальник департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов заявил, что регион подписал 1700 контрактов через портал поставщиков.