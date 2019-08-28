Эксперт оценил перспективы «Турецкого потока»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы «Турецкого потока».
Эксперт оценил перспективы «Турецкого потока»
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«Действительно, первая нитка «Турецкого потока» точно заработает до конца текущего года, но она не будет экспортной, а начнëт поставлять газ для нужд самой Турции без транзитной наценки Украины и других задействованных государств», — заявил он.

По его словам, со второй ниткой существует несколько вариантов, в том числе классический через Болгарию в Сербию и Венгрию и дальше в Австрию и «реверсный» через Болгарию в Румынию и Венгрию.

Как прогнозирует эксперт, когда все российские газотранспортные проекты будут достроены в 2020 году, европейский газовый рынок заметно поменяется.

«Если раньше всë шло с востока на запад, то теперь будет трубопроводное огибание Украины с севера и юга», — пояснил Юшков.

Ранее президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца 2019 года.

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