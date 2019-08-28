Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте.

Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.

Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд.

На третьей строчке — семья Шаймиевых. Как отмечает издание, за год сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат увеличили свои капиталы: их состояние выросло на $320 млн — до $2,8 млрд.

18 июня Forbes оценил самые дорогие землевладения в России.

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