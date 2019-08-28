Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте.
Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд.
На третьей строчке — семья Шаймиевых. Как отмечает издание, за год сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат увеличили свои капиталы: их состояние выросло на $320 млн — до $2,8 млрд.
18 июня Forbes оценил самые дорогие землевладения в России.