Forbes оценил самые дорогие землевладения в России

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих землевладений в России и их хозяев.
Forbes оценил самые дорогие землевладения в России
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Первое место в списке заняла компания, которая, по данным Forbes, принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва. Она распоряжается 649 тыс. га на юге страны стоимостью 68,5 млрд рублей.

На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (оценка — 45,6 млрд рублей).

На третьем — компания «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. Их владения журнал оценивает в 1 млн га стоимостью 45 млрд рублей.

«Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению», — пишет издание.

Отмечается, что сельское хозяйство стало высокорентабельным бизнесом.

Ранее сообщалось, что четыре компании из России вошли в число крупнейших в мире по версии Forbes.

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