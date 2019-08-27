Кредитный портфель юрлиц в СКФО вырос на 22% за год
- РИА Новости
В настоящее время кредитный портфель оценивается в 342,8 млрд рублей.
Объём кредитов, полученных бизнесом, с начала года вырос до 126,9 млрд рублей. Показатель увеличился почти на 22% за год.
«Каждые три месяца Центробанк опрашивает крупные банки. Сейчас происходит снижение процентных ставок и дополнительных комиссий, появляются новые кредитные программы. Все эти факторы помогут развитию корпоративного кредитования в ЮФО и СКФО», — заявил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о льготных кредитах для предпринимателей.