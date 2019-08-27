Кредитный портфель юрлиц в СКФО вырос на 22% за год

Южное главное управление Банка России заявило о росте кредитного портфеля юридических лиц в Северо-Кавказском федеральном округе за год, сообщает Newstracker.ru.

В настоящее время кредитный портфель оценивается в 342,8 млрд рублей.

Объём кредитов, полученных бизнесом, с начала года вырос до 126,9 млрд рублей. Показатель увеличился почти на 22% за год.

«Каждые три месяца Центробанк опрашивает крупные банки. Сейчас происходит снижение процентных ставок и дополнительных комиссий, появляются новые кредитные программы. Все эти факторы помогут развитию корпоративного кредитования в ЮФО и СКФО», — заявил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о льготных кредитах для предпринимателей.