В Оренбургской области рассказали о льготных кредитах для предпринимателей

Короткая ссылка
В Оренбургской области рассказали о работе обновлённой программы Министерства экономического развития России, направленной на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
В Оренбургской области рассказали о льготных кредитах для предпринимателей
  • РИА Новости

Реализация программы льготного кредитования началась в конце 2018 года. За первые шесть месяцев 2019-го в области подписан 81 договор почти на 2 млрд рублей.

Программа предусматривает выдачу кредитов малому и среднему бизнесу по ставке не более 8,5% годовых в 2019—2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сумма налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса в Казани за 2018 год достигла примерно 4,8 млрд рублей, что составляет 38% от всех налоговых поступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить