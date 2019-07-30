В Оренбургской области рассказали о льготных кредитах для предпринимателей

В Оренбургской области рассказали о работе обновлённой программы Министерства экономического развития России, направленной на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Реализация программы льготного кредитования началась в конце 2018 года. За первые шесть месяцев 2019-го в области подписан 81 договор почти на 2 млрд рублей.

Программа предусматривает выдачу кредитов малому и среднему бизнесу по ставке не более 8,5% годовых в 2019—2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сумма налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса в Казани за 2018 год достигла примерно 4,8 млрд рублей, что составляет 38% от всех налоговых поступлений.