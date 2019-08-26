Эксперт оценил ход строительства «Северного потока — 2»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik оценил ход строительства «Северного потока — 2».
Эксперт оценил ход строительства «Северного потока — 2»
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«В начале сентября датчане всё-таки должны дать какой-то ответ. Если это будет согласие, то, соответственно, трубоукладчики немедленно начнут работу, она продлится около четырёх недель», — заявил он.

По его словам, важно достроить по меньшей мере одну нитку, чтобы подать объёмы в I квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что полностью окончено строительство обеих ниток газопровода в территориальных водах Германии и Финляндии.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

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