Московские власти рассказали о поддержке предпринимателей

Московским предпринимателям компенсируют затраты на участие почти в 250 отраслевых выставках.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Количество таких выставок выросло на 76% с прошлого года. Список пополнили свыше 40 отечественных и иностранных мероприятий.

«Для многих предпринимателей такой фактор, как возможность презентовать свои товары и услуги широкому потребителю, является приоритетным. С начала 2019 года от столичных бизнесменов поступали запросы на расширение перечня выставок, после участия в которых можно получить компенсацию», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Предпринимателям могут предоставить компенсацию затрат на участие в российских выставках в размере до 350 тыс. рублей, в зарубежных — до 700 тыс. рублей, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.