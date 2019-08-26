Московские власти рассказали о поддержке предпринимателей

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Московским предпринимателям компенсируют затраты на участие почти в 250 отраслевых выставках.
Московские власти рассказали о поддержке предпринимателей
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Количество таких выставок выросло на 76% с прошлого года. Список пополнили свыше 40 отечественных и иностранных мероприятий.

«Для многих предпринимателей такой фактор, как возможность презентовать свои товары и услуги широкому потребителю, является приоритетным. С начала 2019 года от столичных бизнесменов поступали запросы на расширение перечня выставок, после участия в которых можно получить компенсацию», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Предпринимателям могут предоставить компенсацию затрат на участие в российских выставках в размере до 350 тыс. рублей, в зарубежных — до 700 тыс. рублей, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.

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