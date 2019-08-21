Делегацию Южной Кореи на ВЭФ-2019 возглавит вице-премьер

Официальную делегацию Южной Кореи на Восточном экономическом форуме возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги.

Вопросы участия в ВЭФ-2019 обсудили в Москве советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ.

«В прошлом году товарооборот Россия — Республика Корея увеличился на 29%, а за первые месяцы этого года — ещё на 39%. Уверен, что итогом форума в этом году станет ещё большее укрепление сотрудничества между нашими странами», — заявил Кобяков.

Как ожидается, в состав делегации войдут более 200 представителей южнокорейского правительства, глав провинций и городов, делового сообщества.

Своё участие подтвердили президент Korea Gas Corporation Чэ Хи Бон и главный исполнительный директор Lotte Corporation Хван Как Кю.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.