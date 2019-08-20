В Госдуме оценили предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН оценил предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.

Как отметил Аксаков, у банков уже есть право не проводить операции в случае сомнений в их достоверности.

«Но проблема есть, что деньги уходят от банка-получателя и поступают на счёт злоумышленника. Как правило, эти деньги очень сложно поймать. Там есть определённые ограничения, но изначально должен поступить сигнал от банка-отправителя о том, что операция является несанкционированной для владельца средств», — сказал депутат.

По его мнению, нужно проводить серьёзные дискуссии с банкирами, ЦБ и деловым сообществом. Аксаков полагает, что решение должно быть взвешенным и системным.

Ранее экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил данную инициативу.