В Госдуме оценили предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже
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Как отметил Аксаков, у банков уже есть право не проводить операции в случае сомнений в их достоверности.
«Но проблема есть, что деньги уходят от банка-получателя и поступают на счёт злоумышленника. Как правило, эти деньги очень сложно поймать. Там есть определённые ограничения, но изначально должен поступить сигнал от банка-отправителя о том, что операция является несанкционированной для владельца средств», — сказал депутат.
По его мнению, нужно проводить серьёзные дискуссии с банкирами, ЦБ и деловым сообществом. Аксаков полагает, что решение должно быть взвешенным и системным.
Ранее экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил данную инициативу.