В Башкирии отчитались о собираемости налогов с начала года

В январе — июле 2019 года в Башкирии собрали 227,2 млрд рублей налогов и других обязательных платежей, сообщает Mkset.ru.

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РИА Новости

В консолидированный бюджет региона поступило 87,4 млрд рублей, в федеральный — 113,3 млрд рублей. Среди самых крупных источников формирования налоговой базы — налог на добычу полезных ископаемых — 94,7 млрд рублей (41,7%), налог на прибыль организаций — 38,3 млрд рублей (16,9%), налог на доходы физлиц — 30,7 млрд рублей (13,5%). Ранее NewsNN.ru сообщало, что в Нижегородской области вернули в бюджет более 1,1 млрд рублей недоплаченных налогов за полтора года.