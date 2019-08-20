В Башкирии отчитались о собираемости налогов с начала года
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- РИА Новости
В консолидированный бюджет региона поступило 87,4 млрд рублей, в федеральный — 113,3 млрд рублей.
Среди самых крупных источников формирования налоговой базы — налог на добычу полезных ископаемых — 94,7 млрд рублей (41,7%), налог на прибыль организаций — 38,3 млрд рублей (16,9%), налог на доходы физлиц — 30,7 млрд рублей (13,5%).
Ранее NewsNN.ru сообщало, что в Нижегородской области вернули в бюджет более 1,1 млрд рублей недоплаченных налогов за полтора года.